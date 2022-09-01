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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:18

Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022, hangi gün? Avrupa ve Türkiye yaz transfer dönemi son günü ne zaman, saat kaçta bitecek?

Transfer sezonu son gününe girmiş bulunmaktayız! Birçok ülkede transfer son günü bugün. Birçok takım, kadrolarını güçlendirmek için son dakika transferleri yaparak hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Avrupa ve Türkiye transfer sezonu farklı tarihlerde sona eriyor. Futbolseverler de Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün sorusunu yöneltiyor. Peki, Avrupa’da transfer dönemi ne zaman bitiyor 2022? Yaz transfer sezonu saat kaçta bitecek? İşte detaylar

Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022, hangi gün? Avrupa ve Türkiye yaz transfer dönemi son günü ne zaman, saat kaçta bitecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, futbolseverler tarafından sürekli soruluyor. Birçok ülkede transfer sezonu son günü bugün. Bu sebeple yaz transfer sezonu saat kaçta bitecek sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte detaylar!

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran 2022'de başladı. 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa'da transfer sezonu bugün, 1 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. 5 büyük ligde transferlerin son günü olarak bugün belirlendi.

İngiltere'de transfer sezonu 1 Eylül İngiltere saatiyle 23.00'da sona erecek. Yani Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00 tarihinde transfer sezonu bitiyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde bitecek.

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Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022, hangi gün? Avrupa ve Türkiye yaz transfer dönemi son günü ne zaman, saat kaçta bitecek?
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