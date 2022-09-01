Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022, hangi gün? Avrupa ve Türkiye yaz transfer dönemi son günü ne zaman, saat kaçta bitecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, futbolseverler tarafından sürekli soruluyor. Birçok ülkede transfer sezonu son günü bugün. Bu sebeple yaz transfer sezonu saat kaçta bitecek sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte detaylar!