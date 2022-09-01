Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022, hangi gün? Avrupa ve Türkiye yaz transfer dönemi son günü ne zaman, saat kaçta bitecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, futbolseverler tarafından sürekli soruluyor. Birçok ülkede transfer sezonu son günü bugün. Bu sebeple yaz transfer sezonu saat kaçta bitecek sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte detaylar!
TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?
Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran 2022'de başladı. 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.
AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Avrupa'da transfer sezonu bugün, 1 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. 5 büyük ligde transferlerin son günü olarak bugün belirlendi.
İngiltere'de transfer sezonu 1 Eylül İngiltere saatiyle 23.00'da sona erecek. Yani Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00 tarihinde transfer sezonu bitiyor.