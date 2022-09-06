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Giriş Tarihi: 6.9.2022 12:15

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022 Süper Lig transfer dönemi saat kaçta, ne zaman son bulacak?

Transfer sezonu için geri sayım başladı. Saatler kala taraftarlar takımları için gerçekleşecek son transferleri değerlendiriyor. Eylül ayının gelişiyle birlikte soruluyor: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer döneminin bitiş tarihi ve saati takımların anlaşmaları için oldukça kritik. Peki, Süper Lig 2022 yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte, yanıtlar…

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022 Süper Lig transfer dönemi saat kaçta, ne zaman son bulacak?

Süper Lig mücadelesi veren takımlar için transfer dönemi bitiyor. Sayılı saatlerin kaldığı dönem futbolcuların sözleşme tarihleri açısından oldukça önemli. Transfer sezonunun biteceği tarih TFF takvimi ile paylaşıldı. Peki, 2022 transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? İşte, 2022 yaz transfer sezonu hakkında merak edilenler…

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU SONA ERDİ!

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 5 büyük ligde kadrolar kaydedildi.

İngiltere'de transfer sezonu 1 Eylül İngiltere saatiyle 23.00'da sona erdi. Yani Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00 tarihinde transfer sezonu bitmiş durumda.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de transfer dönemi 17 Haziran 2022'de başladı. 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde bitecek.

YILIN TRANSFER BOMBASI!

Son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, adı Galatasay'la da anılan yıldız ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde aylardır beklenen forvet transferi, Michy Batshuayi'nin imzasıyla tamamlandı.

Maç sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Jorge Jesus, ocak ayına kadar başka takviye yapmayacaklarını söyledi. Başkan Ali Koç ise, "21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün Leicester'da forma bulamaması ve ayrılık ihtimali belirmesi, Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Milli savunmacı için sosyal medyada kampanya başlattı.

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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022 Süper Lig transfer dönemi saat kaçta, ne zaman son bulacak?
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