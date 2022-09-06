Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022 Süper Lig transfer dönemi saat kaçta, ne zaman son bulacak?

Süper Lig mücadelesi veren takımlar için transfer dönemi bitiyor. Sayılı saatlerin kaldığı dönem futbolcuların sözleşme tarihleri açısından oldukça önemli. Transfer sezonunun biteceği tarih TFF takvimi ile paylaşıldı. Peki, 2022 transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? İşte, 2022 yaz transfer sezonu hakkında merak edilenler…
AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU SONA ERDİ!
Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 5 büyük ligde kadrolar kaydedildi.
İngiltere'de transfer sezonu 1 Eylül İngiltere saatiyle 23.00'da sona erdi. Yani Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00 tarihinde transfer sezonu bitmiş durumda.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kış transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde bitecek.
YILIN TRANSFER BOMBASI!
Son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, adı Galatasay'la da anılan yıldız ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde aylardır beklenen forvet transferi, Michy Batshuayi'nin imzasıyla tamamlandı.
Maç sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Jorge Jesus, ocak ayına kadar başka takviye yapmayacaklarını söyledi. Başkan Ali Koç ise, "21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir" ifadelerini kullanmıştı.