Transformers Karakterleri - En Güçlü Transformers Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Transformers karakterleri başka bir evren varmış ve bu evrende arabalardan oluşan varlıklar varmış gibi düşünmemizi sağlar. Transformers karakterler kurgusal varlıklardır olsa da filmde insanlar ile kurdukları iletişim, onları gerçekmiş gibi algılatır. Söz konusu isimler olunca Transformers kötülerin isimleri dikkatimizi çeker. Film gerçekten de o karakterler kötüymüş izlenimini oluşturur. Aynı zamanda filmdeki en güçlü Transformers karakterleri ve özellikleri de birtakım duyguları açığa çıkarır.

Transformers Karakterleri

Transformers filmi, teknolojinin filme uyarlandığı bir kurguyu bizlere izlettirir. Transformers filmi ile arabaların bir anda canlandığı, konuşabildiği, hareket edebildiği bir kurgu bizleri karşılar. Bu sayede ilgimizi çeker ve tüm serisini izlememizi sağlar. Aynı zamanda karakterlerinin özellikleri kaliteli film izlememize imkân sağlar.

En Güçlü Transformers Karakterlerinin İsimleri

Transformers filminde hem insanlar hem de Transformers olarak adlandırılan kurgusal karakterler oynamaktadır. Bu sayede bu filmde bilim kurguyu ve aksiyonu eş değer zamanlı izleyebiliriz. Filmdeki kurgusal karakterleri güçlü, iyi ve kötü olarak ayırabiliriz. Bizler en güçlü Transformers karakterlerine yer vereceğiz.

OPTIMUS PRIME

Transformers karakterlerinin en başında Optimus Prime karakterini söylememiz gerekir. Kendisini Autobotlar'ın yani iyi karakterlerin başı olarak görebiliriz. Akıllı olması, zekasını iyi kullanması, savaş kabiliyetinin fazla olması onu en güçlü Transformers olarak nitelendirmemizi sağlar.

DEFENSOR

Transformers karakterlerden biri saldırıya maruz kaldığında imdatlarına Defensor karakteri yetişir. Çünkü kendisi acil durumlarda bir numaralı karakterdir. Aklını kullanarak hemen stratejik bir hamle yapar ve düşmanını mağlup eder.

BRUTICUS

Bruticus karakteri diğer Transformers karakterlerinin en gelişmişidir. Bu gelişmişlik silah konusundadır. Dolayısıyla herhangi bir savaş sırasında mağlup edemeyeceği düşmanı yoktur. Bu özelliği onu en güçlü Transformers karakterleri arasına katmamızı sağlamıştır.

Transformers Kötü Karakterlerin İsimleri

Transformers filminin her serisinde kötü ve iyi olarak ikiye ayrılan Transformers gruplarını görürüz. Autobot grubundaki karakterler iyi olanlar. Decepticon grubundaki karakterler ise kötü olanlardır. Filmin tüm serisinde de bu iki grup arasında savaş vardır. Decepticon grubunun lideri Megatron karakteridir. Grup içerisindeki diğer karakterlerin isimleri Shockwave, Blitzwing ve Starscream'dir.

Transformers Kötü Karakterlerin Özellikleri

Transformers kötü karakterlerinin özellikleri anlatılacaksa ilk olarak Megatron karakterinden başlanmalıdır. Daha sonra Decepticon grubundaki diğer karakterlerin özelliklerinden bahsedilmelidir.

MEGATRON

Megatron karakterini ön plana çıkaran özellik acımasız oluşudur. Megatron kötü bir karakterdir. Hatta Autobot'lara saldıran ve öldüren biridir.

SHOCKWAVE

Shockwave karakteri filmde Megatron karakterinin izinden gider. Zaten ikisi de aynı grupta yani kötü Transformers grubunda yer alır. Kendisinin soğuk kalpli olduğunu söyleyebiliriz.