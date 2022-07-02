Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı

Aksiyon ve gerilim filmlerini sevenler bu akşam ekrana gelecek olan Transit filminin konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Antonio Negret'in yönetmenliğini üstlendiği film; Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla gündemde yerini alıyor. İşte Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı…