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Giriş Tarihi: 2.7.2022 16:48

Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı

Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı

Transit filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak yabancı filmler arasında yer alıyor. Filmi izlemek isteyenler Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırmaları hızlandırırken, filme dair diğer detaylar da merak ediliyor. ABD yapımı filmin yapım yılı ve konusu filmseverlerce mercek altına alınıyor. İşte Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı!

Aksiyon ve gerilim filmlerini sevenler bu akşam ekrana gelecek olan Transit filminin konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Antonio Negret'in yönetmenliğini üstlendiği film; Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla gündemde yerini alıyor. İşte Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı…

TRANSİT FİLMİ KONUSU

Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider... Yolda başına geleceklerden habersizdir.

TRANSIT YAPIM YILI

2012 yılında vizyona giren filmin IMDB puanı 5.7'dir.

TRANSİT FİLMİ OYUNCULARI

Diora Baird

Jim Caviezel

Elisabeth Röhm

Griff Furst

Harold Perrineau

Jake Cherry

Ryan Donowho

Sterling Knight

J.D. Evermore

Rob Boltin

Jimmu Lee Jr.

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Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı
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