Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı

Aksiyon ve gerilim filmlerini sevenler bu akşam ekrana gelecek olan Transit filminin konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Antonio Negret'in yönetmenliğini üstlendiği film; Transit filminin konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla gündemde yerini alıyor. İşte Transit filmi oyuncuları, konusu, yapım yılı ve IMDB puanı…
TRANSİT FİLMİ KONUSU
Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider... Yolda başına geleceklerden habersizdir.
TRANSIT YAPIM YILI
2012 yılında vizyona giren filmin IMDB puanı 5.7'dir.