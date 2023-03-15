Tren Bileti İptal Edilir Mi? TCDD Tren Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir, Şartları Neler?

Geçmişten günümüze tercih edilen en güvenli seyahat türü tren yolculuğudur. Tren bileti iptal edilir mi, sorusu TCDD bilet iptal yönetmeliğini akıllara getirir. Erken alınan Tren bileti iptal olur mu, dediğimizde biletlerimizin seyahat tarihinden bir müddet önceye kadar iptal edilebileceğini öğreniriz. TCDD Tren bileti ne zamana kadar iptal edilir, sorusuna gişe ve diğer kanallarda farklı zamanlara kadar iptal edilebileceğini öğreniriz. TCDD bilet iptal şartları gişe ve diğer kaynaklara göre farklılık gösterir.

Tren Bileti İptal Edilir Mi?

Demiryolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıta tren denir. Trenler, en eskisi Babil tarafından MÖ 2200 dolaylarında inşa edilen taş vagonlarda çalışan tekerlekli vagonların bir evrimidir. 1500'lerden başlayarak, madenlerden malzeme çekmek için vagon yolları kullanılmaya başlandı; 1790'lardan itibaren daha güçlü demir raylar tanıtıldı. Tren, dünyada ilk kez 1800'lü yılların başında, İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır.

Sadece YHT ve Ana hat trenlerine satılan biletler bilet tipi kuralları dâhilinde değiştirme yapılabilir. Bölgesel trenlere satılan biletlere değiştirme yapılamaz. İnternet veya Mobil uygulamadan satın alınan biletler, iade, değişiklik ve açık bilete çevirme hakkı olan biletinizi seferinizin hareket saatine; gişelerimizden 15 dakika, diğer satış kanallarımızdan 30 dakika kalıncaya kadar iade, değişiklik veya açık bilete çevirebilirsiniz.

TCDD Tren Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir, Şartları Neler?

Bölgesel trenlere yalnızca gişelerimizden fiziki bilet satışı yapılmaktadır. Biletlerin iadesi, değiştirilmesi ve yolculuk ücretinin geri ödenmesiyle ilgili koşullar TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenir.

Değişiklik işlem talebi, gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb.) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir. İnternetten veya mobil uygulamadan alınan biletler ile ilgili işlem yaparken izlenecek yollar şu şekildedir: