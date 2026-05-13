Triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın ölümünde gerekçeli karar: Sürücü asli kusurlu

Ankara'da geçen yıl bisiklet antrenmanı yapan triatlon sporcusu Berkan Kobal'a, otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Ahmet İhsan Cihan'ın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 27 Ağustos 2025'te İşçi Blokları Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana gelen kazaya ilişkin detaylara yer verildi.

SAVUNMA YAPTIĞI "SU BİRİKİNTİSİ" KAZADA ETKİLİ DEĞİL

Kararda, sanık Ahmet İhsan C'nin kullandığı aracın virajda kontrolden çıkarak önce başka bir otomobile, ardından bisiklet sürücüsü Kobal'a çarptığı, kazada Kobal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Mahkeme kararında, kazanın ardından tutuklanan Ahmet İhsan C'nin daha sonra "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği ifade edildi. Sürücünün olay sırasında alkollü olmadığı ancak Trafik Kazası Tespit Tutanağı'na göre Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiği kaydedildi. Gerekçeli kararda yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda ise bisiklet sürücüsü Kobal'ın kusursuz olduğu, kazada araç sürücüsünün asli ve tam kusurlu bulunduğu aktarıldı. Sanığın savunmasında öne sürdüğü "yoldaki su birikintisinin" ise kazanın oluşumunda etkili olmadığı vurgulandı.

ASLI VE TAM KUSURLU

Gerekçeli kararda, sanık Ahmet İhsan C.'nin olay günü meskun mahalde bulunan 4 şeritli bölünmüş yolda, hız sınırının 82 kilometre olmasına rağmen saatte 119 kilometre hızla araç kullandığı belirtildi. Mahkeme, sanığın direksiyon hakimiyetine yeterli dikkat ve özeni göstermediğini, bu nedenle kontrolünü kaybettiği aracın önce orta şeritte seyreden tanık H.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptığını kaydetti. Kararda, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın daha sonra yolun en sağ şeridinde bisikletiyle ilerleyen Kobal'a çarptığı, sanığın kazada "asli ve tam kusurlu" olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Kobal'ın ise 31 Ağustos 2025 tarihinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Mahkeme, tüm dosya kapsamı doğrultusunda Ahmet İhsan C'nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.