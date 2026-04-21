Triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı: Aile istinafa gidecek

Ankara'da bisiklet antrenmanı yapan triatlon sporcusu Berkan Kobal'a, otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Ahmet İhsan Cihan'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılandığı davaya Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Cihan, Kobal ailesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim celse arası dosyaya giren bilirkişi raporu bildirerek savunma için sanığa söz verdi.

Sanık Cihan, savunmasında suçlamaları reddederek rapordaki aleyhe tespitleri kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Kobal'ın ailesi ise sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Müşteki taraf avukatları, sanığın kazayı yol yüzeyindeki ıslaklığa bağladığını ancak bilirkişi raporunda bu durumun kazaya etkisinin bulunmadığının tespit edildiğini ifade etti. Araç içi kamera görüntülerine de dikkat çeken avukatlar, sanığın aşırı hız yaptığını, kaza anında müzikle meşgul olduğunu ve cep telefonu kullandığının değerlendirildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"SUYA GİRİNCE KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Son sözünde iddiaları reddeden sanık Cihan, "Yolda ıslaklık vardı, suya girince kontrolü kaybettim. Telefon kullanmıyordum. Beraatimi istiyorum." dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, bilinçli taksir şartlarının oluşmadığı kanaatine vararak sanığı 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti ve ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Deniz Altaylı, verilen kararı yetersiz bulduklarını belirterek istinaf yoluna gideceklerini söyledi. Altaylı, "Cevat Berkan Kobal, geçtiğimiz yaz sonu bir trafik cinayetine kurban gitti. Biz geçtiğimiz yazdan beri Anadolu Bulvarı üzerinde aşırı süratle ilerleyen ve Berkan Bey'in hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün en yüksek cezayı alması için aileyle birlikte mücadele yürüttük." dedi.

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Mahkemenin "bilinçli taksir" yerine "taksirle ölüme neden olma" yönünde hüküm kurduğunu hatırlatan Altaylı, "Biz sanığın bilinçli taksirden cezalandırılmasını bekliyorduk ancak mahkeme taksirden hüküm kurdu. Bu, sanığın alması gereken cezanın altında kaldığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Karara karşı hukuki süreci sürdüreceklerini belirten Altaylı, "İstinaf başvurusunda bulunacağız. Cezanın artırılması ve sanığın cezaevinde geçireceği sürenin en üst seviyeye çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Altaylı ayrıca, "Bu kararın trafikte bisiklet kullanıcıları ve araç dışındaki diğer yol kullanıcıları açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.