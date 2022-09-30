Haberler Yaşam Haberleri Triger Kayışı Nedir? Triger Kayışı Koparsa Ne Olur, Ne Zaman Değişir ve Değişimi Ne Kadar Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:49 Son Güncelleme: 30.9.2022 15:50

Triger Kayışı Nedir? Triger Kayışı Koparsa Ne Olur, Ne Zaman Değişir ve Değişimi Ne Kadar Sürer?

Triger kayışı nedir sorusu araç parçalarına meraklı olanların araştırma konularından biridir. Söz konusu parçanın öneminin anlaşılması adına triger kayışı koparsa ne olur sorusunun cevabının bilinmesi gerekir. Belli bir süre sonra değişmesi gereken kayışın kullanım ömrünün de bilinmesine ihtiyaç vardır. Triger kayışı ne zaman değişir ve değişimi ne kadar sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Triger Kayışı Nedir? Triger Kayışı Koparsa Ne Olur, Ne Zaman Değişir ve Değişimi Ne Kadar Sürer?

Triger kayışı nedir sorusunun cevabı, triger kayışı koparsa ne olur sorusu ile birlikte irdelenmelidir. Triger kayışı ne zaman değişir sorusunun cevabını bildiğinizde araç arızası yaşamamak adına gerekli tedbirler alınabilir. Triger kayışı ömrü ne kadar sorusuna cevap bularak da aracınızı ne zaman değişim için götürmeniz gerektiğini tayin edebilirsiniz. Triger kayışı ömrü ne kadar ve buna benzer soruların cevapları yazımızın devamında.

TRİGER KAYIŞI NE DEMEK?

Triger kayışı, aracın motor bölümünde bulunan ve en önemli parçalarından biridir. Söz konusu kayış, motorun dönüsünü sağlayan ve motorun diğer parçalarla senkronize şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir ekipmandır. Her malzemede olduğu gibi triger kayışının kullanımında da belirli bir malzeme ömrü vardır. Aracın markası ve yapımında kullanılan malzemelere göre değişse de genellikle triger kayışı ömrü 3 yıldır. Bunun yanında 90 bin km de triger kayışı ömrü olarak baz alınabilir. 3 yıl ya da 90 bin km yol kriterlerinden hangisi önce dolarsa kayışın değişimi için buna göre girişimde bulunabilirsiniz.

TRİGER KAYIŞI KOPARSA NE OLUR?

Triger kayışının kopması, yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur. Bu denli önemli bir parçanın sıyrılması ya da kopması araca çok ciddi zarar verir. Kayışın sıyrılması durumunda aracın motor gücü düşer. Kopması durumunda ise aracın hareket etmesi mümkün değildir. Ayrıca motor ekipmanlarından çok büyük bir kısım, kayış kopmasından dolayı zarar görür ve değişmesi gerekir. Bu hasar da araç sahibinde maddi-manevi yıpranma olarak kendini gösterir.

Triger kayışı koptuğunda aracın motor aksamındaki önemli parçaların ve triger setinin değişmesi gerekir. Bu parçalar araç için hayati öneme haiz olmakla birlikte son derece pahalı parçalardır. İşçilik giderlerini de düşündüğünüzde cebinizden yüklü bir meblağ çıkacağını söyleyebiliriz.

TRİGER DEĞİŞİMİ NE KADAR SÜRER?

Triger kayışının değişim süreci, çalıştığınız ustanın tecrübesi ile ilgili bir durumdur. Genellikle bu değişim 2-3 saatlik bir sürede tamamlanır. Triger setinin değişmesi esnasında başka parçaların da sorunlu olduğu tespit edilirse bunların da değişmesi gerekebilir. Tabi bu durumda triger değişimi için ayrılan süre de uzayacaktır.

Bazı araçlarda triger kayışı yerine triger zinciri vardır. Her iki parça da motorda aynı işlevi görür. Aracın marka ve model özelliklerine göre triger setinin orijinal parça ile değişmesine özel önem verilmesi gerekir.

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Triger Kayışı Nedir? Triger Kayışı Koparsa Ne Olur, Ne Zaman Değişir ve Değişimi Ne Kadar Sürer?
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