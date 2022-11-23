Trilye Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bursa Tirilye’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Trilye gezilecek yerler tarihin dokularını hala taşımaktadır. Trilye'de nereye gidilir hakkında her sokağın muhakkak gezilmesi söylenebilir. Bu da Tirilye'de ne yapılır için iyi bir tavsiyedir. Trilye'de gezilecek yerler genellikle tarihin ve denizin bir arada olduğu yerlerdir. Bu nedenle Trilye'ye hangi ayda gidilir veyahut gidilmez, deniz kenarında bir mahalle olduğundan anlaşılmaktadır. Bursa ilinin bir mahallesi olan bu yer küçük bir yerdir. Dolayısıyla Trilye kaç günde gezilir sorusuna birkaç günde gezileceği söylenebilir.

Trilye Gezilecek Yerler

Trilye Bursa ilinin Mudanya ilçesinin bir mahallesidir. Osmanlının izlerini taşıdığı kadar eski Rum kasabası olduğu da bilinmektedir. Geçmiş zamanlardan bu yana Trilye'de hep yaşam olmuş. Bu nedenle antik çağlardan beridir birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Mudanya ilçesine bağlı olan bu mahalle gidenlere, butik köy ya da tatil kasabası gibi bir izlenim vermektedir. Trilye deniz kenarında olan ahşap ve taş evleri olan sevimli ve sıcak bir mahalledir. Bu özelliklerde olması gezilecek yerleri de etkilemektedir. Küçük bir mahalle olduğundan aslında her sokağı gezilmelidir. Her sokağında ayrı ayrı güzellikler vardır.

Trilye'de Fotoğraf Çekilecek Yerler

Fotoğraf çekilen yerler genellikle gezilecek yerlerde olur. İkili bir ilişki vardır. Bu nedenle Trilye'de fotoğraf çekilecek yerlerden bahsetmek gezilecek yerlerden de bahsetmek demektir. Öncelikle her sokağı tarihi yansıttığından Trilye'nin her sokağı gezilmelidir. Çünkü bu sokaklarda taştan ahşaptan evler bizleri karşılayacaktır. Bunun dışında Fatih cami, Avlulu Hamam, Taş mektep, Dündar evi, Kemerli kilise, Trilye kültür merkezi, Aya Yani manastırı, Medikion manastırı, Trilye limanı, çeşmeler, tarihi Trilye evleri, perili ev, tabut ev, Aziz Vasil kilisesi ve eski postane Trilye'nin gezilecek yerleri ve fotoğraf çekilecek yerleridir.

Trilye'de Yazın ve Kışın Ne Yapılmalıdır?

Triye'ye giden bir kişi muhakkak Çamlı kahveye gitmelidir. Trilye'nin havasını ve ambiyansını yaz kış yansıtan nadide yerlerdendir. Marmara bölgesinde bulunan Trilye'de zeytin oldukça tüketilen ve satılan bir meyve türüdür. Trilye'de zeytin muhakkak yenilmesi gerekir. Bu nedenle yazın ya da kışın gidildiğinde bu lezzet tadılmalıdır. Deniz kenarında olan Trilye için deniz ürünleri meşhurdur denilebilir. Yazın ya da kışın fark etmeksizin Marmara denizinin lezzetleri bu mahallede yenilebilir.