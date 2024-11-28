TRT 1 CANLI İZLE | AZ Alkmaar-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle, şifresiz, HD LİNKİ

Futbolseverlerin merakla beklediği maçta Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşıyor! TRT 1 kanalında yayınlanacak bu mücadeleyi şifresiz olarak izlemek isteyenler için canlı izle linki yayında! İşte, heyecan dolu bu Avrupa karşılaşmasını HD kalitesinde ve canlı olarak izlemek isteyeneler için TRT 1 canlı izle linki!
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 28 KASIM PERŞEMBE
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 - Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi