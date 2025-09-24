Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE FB AVRUPA LİGİ MAÇI! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT1 canlı yayın izle linki şifresiz
TRT 1 CANLI İZLE FB AVRUPA LİGİ MAÇI! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT1 canlı yayın izle linki şifresiz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT1 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Futbolseverler, kritik mücadele için ekran başında olacak. Fransız hakem Jerome Brisard yöneteceği mücadelede sarı lacivertliler Avrupa macerasına 3 puanla başlamayı hedefliyor. İşte, TRT 1 canlı izle linki ile UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi serüvenine Dinamo Zagreb deplasmanında start veriyor. Hırvatistan'da oynanacak kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk sınavından galibiyetle ayrılarak gruplara 3 puanla başlamak istiyor. İşte TRT 1 canlı izle Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı takip linki.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izleme linki;

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak olan Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EYLÜL 2025

05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Set Sayısı
15.00 Polonya - Türkiye | FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Çeyrek Final
16.45 Hayallerinin Peşinde
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
00.15 Cennetin Çocukları
02.55 Seksenler
04.15 Lingo Türkiye

TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

Maçların Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4".

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

