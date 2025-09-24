TRT 1 CANLI İZLE FİLENİN EFELERŞ POLONYA MAÇI: Türkiye Polonya voleybol maçı TRT1 canlı yayın izle linki şifresiz

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir maça çıkıyor. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, yarı final bileti için Polonya ile kozlarını paylaşacak. 15.00'te başlayacak dev mücadele TRT 1 canlı izle ekranı ile takip edilecek. İşte, TRT1 canlı yayın izle ile Türkiye Polonya voleybol maçı izleme linki.
Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT 1 ekranlarından izlenecek.
İşte Türkiye Polonya voleybol maçı izleme linki;
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
