TRT 1 CANLI İZLE FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI: TRT 1 yayın akışı ile Eintracht Frankfurt -GS maçı canlı şifresiz izleme ekranı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. Süper Lig'de beş haftada beş galibiyet alan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Futbol tutkunları, "Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle" aramalarına hız verdi. Heyecan dolu mücadele, şifresiz şekilde TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1'den canlı izleme linki!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.
Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Yardımcılık görevlerini ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
İşte, Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle linki:
FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
FRANKFURT: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.
