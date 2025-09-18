Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI: TRT 1 yayın akışı ile Eintracht Frankfurt -GS maçı canlı şifresiz izleme ekranı
Giriş Tarihi: 18.9.2025 20:54 Son Güncelleme: 18.9.2025 20:55

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Almanya’da kritik bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt karşısında galibiyet peşinde olacak. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Frankfurt – Galatasaray TRT 1 canlı izle linki” arayışına girdi. Heyecan dolu karşılaşma, şifresiz şekilde TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte, TRT 1 üzerinden canlı izleyebileceğiniz Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı linki ve detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. Süper Lig'de beş haftada beş galibiyet alan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Futbol tutkunları, "Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle" aramalarına hız verdi. Heyecan dolu mücadele, şifresiz şekilde TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1'den canlı izleme linki!

EİNTRACHT FRANKFURT – GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Yardımcılık görevlerini ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

İşte, Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle linki:

TRT 1 CANLI İZLE!

GS Şampiyonlar Ligi mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FRANKFURT: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.

18 EYLÜL 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kara Tahta
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Teşkilat
15.45 Cennetin Çocukları
19.00 İddiaların Aksine
19.05 Ana Haber
19.45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 Teşkilat

