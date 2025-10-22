Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI ŞİFRESİZ: TRT 1 yayın akışı ile Galatasaray - Bodo Glimt maçı canlı şifresiz TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 22.10.2025 19:01

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcisi Bodø/Glimt karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Galatasaray – Bodø/Glimt maçı TRT 1 canlı yayın izle linki” arayışına geçti. Nefesleri kesecek mücadele, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle bağlantısı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodø/Glimt maçı izleme linki.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle formda olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında ilk haftada Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI MAÇI CANLI İZLE KANALI

Temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim günü bugün saat 19.45'te rakibi ile Rams Parl'ta karşı karşıya gelecek.

İşte, Galatasaray - Bodo Glimt maçı canlı izle linki:

TRT 1 CANLI İZLE!

GS Şampiyonlar Ligi mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan , Sallai, Sanchez , Abdülkerim , Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış , Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh, Haugen

22 EKİM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 – İstiklal Marşı

05:25 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:15 – Kod Adı Kırlangıç

07:20 – Taşacak Bu Deniz

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:35 – Teşkilat

18:00 – Ana Haber

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 – Maç Önü

19:45 – Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:00 – Maç Sonu

22:30 – Taşacak Bu Deniz

01:45 – Cennetin Çocukları

04:20 – Seksenler

