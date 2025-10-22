TRT 1 CANLI İZLE GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI ŞİFRESİZ: TRT 1 yayın akışı ile Galatasaray - Bodo Glimt maçı canlı şifresiz TIKLA-İZLE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle formda olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında ilk haftada Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Galatasaray – Bodø/Glimt maçı canlı izle" aramalarına başladı. Nefesleri kesecek mücadele, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı izle linki!

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI MAÇI CANLI İZLE KANALI

Temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim günü bugün saat 19.45'te rakibi ile Rams Parl'ta karşı karşıya gelecek.

İşte, Galatasaray - Bodo Glimt maçı canlı izle linki: