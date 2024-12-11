TRT 1 canlı izle HD: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında!

Avrupa Liginde Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı oynanıyor. TRT 1 kanalında takip edilecek heyecan dolu karşılaşma canlı maç izle seçeneklerine yönelenlerin gündeminde. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz TRT 1 canlı izle linki!
TRT1 YAYIN AKIŞI - 11 ARALIK ÇARŞAMBA
06.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.30 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi
21.00 Sen Türkülerini Söyle
00.15 Teşkilat
02.45 Seksenler
03.50 Masumlar Apartmanı
UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!
8 maçlık seride UEFA Avrupa Ligi 6. maçları oynanıyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ile 11 Aralık saat 18.30'da maça çıkarken, Galatasaray Malmö ile Beşiktaş da Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü maça çıkacak.
O karşılaşmalar da TRT 1 ekranlarından takip edilecek.
BEŞİKTAŞ
22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club
30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş
GALATASARAY
21 Ocak 2025 Salı
18:30: Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak 2025 Perşembe
23:00: Ajax - Galatasaray
FENERBAHÇE
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe