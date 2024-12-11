TRT 1 canlı izle HD: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında!

UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!

8 maçlık seride UEFA Avrupa Ligi 6. maçları oynanıyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ile 11 Aralık saat 18.30'da maça çıkarken, Galatasaray Malmö ile Beşiktaş da Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü maça çıkacak.

O karşılaşmalar da TRT 1 ekranlarından takip edilecek.