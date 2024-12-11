Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 canlı izle HD: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 11.12.2024 16:35

TRT 1 canlı izle HD: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında!

UEFA Avrupa Ligi 8 maçlık seride 6. karşılaşmalarını ekranlara getiriyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao karşısında yükselme mücadelesi verecek. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 ekranlarına yöneldi. Sarı lacivertli taraftar ilk 24 takım arasında kalmak için hazırlanıyor. TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte, şifresiz Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı TRT 1 canlı izle HD...

TRT 1 canlı izle HD: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında!

Avrupa Liginde Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı oynanıyor. TRT 1 kanalında takip edilecek heyecan dolu karşılaşma canlı maç izle seçeneklerine yönelenlerin gündeminde. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz TRT 1 canlı izle linki!

TRT1 YAYIN AKIŞI - 11 ARALIK ÇARŞAMBA

06.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.30 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi
21.00 Sen Türkülerini Söyle
00.15 Teşkilat
02.45 Seksenler
03.50 Masumlar Apartmanı

TRT 1 CANLI İZLE

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı TRT 1 canlı maç izle ekranından takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!

8 maçlık seride UEFA Avrupa Ligi 6. maçları oynanıyor. Fenerbahçe Athletic Bilbao ile 11 Aralık saat 18.30'da maça çıkarken, Galatasaray Malmö ile Beşiktaş da Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü maça çıkacak.

O karşılaşmalar da TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

BEŞİKTAŞ

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

GALATASARAY

21 Ocak 2025 Salı
18:30: Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak 2025 Perşembe
23:00: Ajax - Galatasaray

FENERBAHÇE

23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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TRT 1 canlı izle HD: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranında!
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