TRT 1 CANLI İZLE | Liverpool - Galatasaray maçı canlı izle, şifresiz HD!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 23:02

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izle seçeneklerini araştırıyor. Liverpool - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, karşılaşmanın tüm detayları ve canlı yayın bilgileri gündemde yer alıyor. Taraftarlar, şifresiz HD yayınla maçın heyecanını ekran başında takip edecek.

LİVERPOOL-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI CANLI YAYIN KANALI!

18 Mart Çarşamba günü Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Liverpool - Galatasaray maçı TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

