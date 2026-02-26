TRT 1 CANLI İZLE MAÇ LİNKİ ŞİFRESİZ! Nottingham Forest Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı şifresiz link!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi rövanşında bu akşam Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İngiliz ekibi 3-0 üstünlük sağlamıştı; sarı-lacivertliler sahadan farklı bir sonuçla ayrılmak için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak ve taraftarlar maç öncesi izleme seçeneklerini araştırıyor.İşte TRT 1 canlı izle ekranı
Fenerbahçe ve Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam (26 Şubat) karşı karşıya geliyor. City Ground'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak
08:45 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:20 Seksenler
14:15 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:10 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
20:45 Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
23:00 Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması