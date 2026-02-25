Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle şifresiz link!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:11

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Juventus Galatasaray mücadelesi bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa devlerinden Juventus karşısında kritik bir sınav verecek. Karşılaşma, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek. Bu önemli randevu, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanırken, mücadele bu akşam TRT 1 canlı yayından ekranlara gelecek. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, yayın saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Juventus Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Juventus ile Galatasaray bu akşam kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Dev maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler Juventus Galatasaray maçı canlı izle seçeneklerini araştırırken, yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla TRT1 canlı izle bağlantısını takip edebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:18 – İstiklal Marşı
07:20 - Kalk Gidelim
08:50 - Adını Sen Koy
10:00 - Kur'an'ın Mesajı
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 - Seksenler
14:15 - Vefa Sultan
15:30 - Kur'an'ın Mesajı
16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 - Ramazan Sevinci
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Tay | Türk Sineması
21:40 - Maç Önü
23:00 - Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
01:15 - Gönül Dağı
02:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

