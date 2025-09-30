TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranı

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu maçı unutarak Liverpool karşısında galibiyet arayacak.

Rams Park'ın sahne olacağı Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayını için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: