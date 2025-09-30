Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool'u konuk ediyor. 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak bu kritik mücadele, Rams Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen şifresiz olarak yayınlanacak. "Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle" başlıklı aramalar hız kazanmış durumda. İşte, bugünün yayın akışı ve TRT 1 canlı izle linki:

Galatasaray – Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, Rams Park'ta oynanacak ve TRT 1 canlı izle ekranlarında olacak. İlk maçta 5-1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 2. mücadeleden galibiyet bekliyor. İşte, karşılaşmanın canlı yayını:

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu maçı unutarak Liverpool karşısında galibiyet arayacak.

Rams Park'ın sahne olacağı Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayını için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 30 EYLÜL 2025

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Galatasaray - Liverpool maçı | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:15 Cennetin Çocukları

