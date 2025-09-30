TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranı

Galatasaray – Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, Rams Park'ta oynanacak ve TRT 1 canlı izle ekranlarında olacak. İlk maçta 5-1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 2. mücadeleden galibiyet bekliyor. İşte, karşılaşmanın canlı yayını:
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu maçı unutarak Liverpool karşısında galibiyet arayacak.
Rams Park'ın sahne olacağı Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayını için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
22:00 Galatasaray - Liverpool maçı | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
