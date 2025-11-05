Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ MAÇ YAYINI! Şampiyonlar Ligi Ajax Galatasaray maçı TRT 1 ile canlı izle şifresiz,kesintisiz yayın!
Giriş Tarihi: 5.11.2025 14:10

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelede 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, futbolseverler maç için canlı yayın ekranını araştırıyor. İşte, TRT 1 canlı izle Ajax Galatasaray maçı şifresiz,kesintisiz yayın!

Şampiyonlar Ligi sahnesinde kritik bir maça çıkan Galatasaray, bu akşam Ajax ile kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mücadeleyi canlı izlemek için arayışa geçti. Dev karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor. İşte, Ajax Galatasaray maçını canlı izleme linki ve maçla ilgili tüm detaylar...

AJAX-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

TRT 1 CANLI İZLE!

GS Şampiyonlar Ligi mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Cennetin Çocukları
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 - Maç Önü
23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 - Cennetin Çocukları
03:30 - Seksenler
04:45 - Lingo Türkiye

