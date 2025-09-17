TRT 1 CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranlarında!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi başladı. Gecenin dev mücadelesi olan Ajax – Inter maçı canlı izle bu akşam TRT 1 canlı yayın ile ekrana gelecek. Futbolseverler, "Ajax – Inter maçı saat kaçta başlayacak, TRT 1 şifresiz mi yayınlayacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Ajax – Inter maçıyla ilgili TRT 1 canlı yayın bilgileri ve detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması karşılaşmalarından Ajax – Inter maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından takip ediliyor. İşte canlı yayın linki:
Stadyum: Johan Cruyff Arena
Tarih: 17 Eylül 2025 Çarşamba
Saat: 22.00 (TSİ)
Kanal: TRT 1
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Cennetin Çocukları
14:30 - Teşkilat
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Cennetin Çocukları
22:00 - Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:00 - Cennetin Çocukları