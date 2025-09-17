Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranlarında!
Giriş Tarihi: 17.9.2025 14:32

TRT 1 CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranlarında!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en merak edilen karşılaşmalarından biri TRT 1 ekranlarında olacak. Hollanda ekibi Ajax, sahasında İtalyan devi Inter’i konuk ediyor. Futbolseverler, “TRT 1 canlı izle, Ajax – Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularını araştırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı TRT 1 canlı yayın detayları…

TRT 1 CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranlarında!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi başladı. Gecenin dev mücadelesi olan Ajax – Inter maçı canlı izle bu akşam TRT 1 canlı yayın ile ekrana gelecek. Futbolseverler, "Ajax – Inter maçı saat kaçta başlayacak, TRT 1 şifresiz mi yayınlayacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Ajax – Inter maçıyla ilgili TRT 1 canlı yayın bilgileri ve detaylar…

Ajax – Inter maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması karşılaşmalarından Ajax – Inter maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından takip ediliyor. İşte canlı yayın linki:

Ajax – Inter maçı TRT 1'de şifresiz canlı yayın

Futbolseverler için güzel haber geldi: Ajax – Inter karşılaşması, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlaıyor. İşte, maçı izleyebileceğiniz TRT 1 canlı izle ekranı:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Stadyum: Johan Cruyff Arena

Tarih: 17 Eylül 2025 Çarşamba

Saat: 22.00 (TSİ)

Kanal: TRT 1

TRT 1 Yayın Akışı

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Cennetin Çocukları

14:30 - Teşkilat

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Cennetin Çocukları

22:00 - Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:00 - Cennetin Çocukları

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT 1 CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranlarında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz