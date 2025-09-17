TRT 1 CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax – Inter maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz ekranlarında!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi başladı. Gecenin dev mücadelesi olan Ajax – Inter maçı canlı izle bu akşam TRT 1 canlı yayın ile ekrana gelecek. Futbolseverler, "Ajax – Inter maçı saat kaçta başlayacak, TRT 1 şifresiz mi yayınlayacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Ajax – Inter maçıyla ilgili TRT 1 canlı yayın bilgileri ve detaylar…