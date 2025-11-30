TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Dünya Kupası Elemeleri İsviçre - Türkiye basket maçı canlı yayın (30 Kasım 2025)

A Erkek Basketbol Milli Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında bu akşam kritik bir mücadeleye çıkıyor. Başantrenör Ergin Ataman gözetiminde İsviçre deplasmanına konuk olan "12 Dev Adam", gruptaki konumunu sağlamlaştırmak için parkeden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamayla maçın tüm detayları belli oldu. Basketbolseverler, milli heyecanı canlı ve şifresiz olarak izleme fırsatı bulacak. İşte, TRT 1 canlı izle linki: