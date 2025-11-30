TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Dünya Kupası Elemeleri İsviçre - Türkiye basket maçı canlı yayın (30 Kasım 2025)

A Erkek Basketbol Milli Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında bu akşam kritik bir mücadeleye çıkıyor. Başantrenör Ergin Ataman gözetiminde İsviçre deplasmanına konuk olan "12 Dev Adam", gruptaki konumunu sağlamlaştırmak için parkeden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamayla maçın tüm detayları belli oldu. Basketbolseverler, milli heyecanı canlı ve şifresiz olarak izleme fırsatı bulacak. İşte, TRT 1 canlı izle linki:
A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci grup maçı için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:
Maçın Tarihi: Mücadele, 30 Kasım 2025 Pazar günü oynanacaktır. (Bu akşam)
Başlama Saati: Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 19:00'da başlayacaktır. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından takip ediliyor.
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:25 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
17:30 Kod Adı Kırlangıç
18:00 Ana Haber (Canlı)
19:00 İsviçre - Türkiye
21:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Teşkilat
04:20 Hayallerinin Peşinde