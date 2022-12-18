Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı bu akşam oynanacak. Arjantin ve Fransa kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izle ekranı ile araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte detaylar;

TRT 1 İLE 2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ CANLI İZLE

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyurulmuştu.

20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.