Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI - TRT 1 ile Arjantin Fransa Dünya Kupası finali canlı izle!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:05

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI - TRT 1 ile Arjantin Fransa Dünya Kupası finali canlı izle!

2022 Dünya Kupası finali için artık sayılı saatler kaldı. TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak maçın ardından 2022 Dünya Kupası kazananı belli olacak. Messi’li Arjantin ile Mbappe’li Fransa’nın mücadelesine eşlik edecek olan karşılaşma öncesi futbolseverler, TRT 1 canlı maç izle ekranı ve TRT 1 ile Arjantin Fransa Dünya Kupası finali canlı izle seçeneklerini araştırıyor. 2022 Dünya Kupası maçları, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve HD bir şekilde yayınlanıyor. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ile Arjantin Fransa maçı canlı yayın izle!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI - TRT 1 ile Arjantin Fransa Dünya Kupası finali canlı izle!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı bu akşam oynanacak. Arjantin ve Fransa kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izle ekranı ile araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte detaylar;

TRT 1 İLE 2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ CANLI İZLE

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyurulmuştu.

20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI

TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI - TRT 1 ile Arjantin Fransa Dünya Kupası finali canlı izle!
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