Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı bu akşam oynanacak. Arjantin ve Fransa kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izle ekranı ile araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte detaylar;
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyurulmuştu.
20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.
TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz.
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