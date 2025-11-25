Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı canlı şifresiz izleme linki
Giriş Tarihi: 25.11.2025 20:36

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçıyla TRT 1 ekranlarında yaşanacak.

Karşılaşma, TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

İşte Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçını TRT 1'den canlı izleme linki ve detaylar…

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçı, Türkiye'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

SARI-KIRMIZILI EKİBİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.

