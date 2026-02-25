TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI ŞİFRESİZ! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Juventus ile Galatasaray bu akşam kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Dev maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler Juventus Galatasaray maçı canlı izle seçeneklerini araştırırken, yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek.
Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
07:18 – İstiklal Marşı
07:20 - Kalk Gidelim
08:50 - Adını Sen Koy
10:00 - Kur'an'ın Mesajı
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 - Seksenler
14:15 - Vefa Sultan
15:30 - Kur'an'ın Mesajı
16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 - Ramazan Sevinci
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Tay | Türk Sineması
21:40 - Maç Önü
23:00 - Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
01:15 - Gönül Dağı
02:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması