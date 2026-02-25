TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI ŞİFRESİZ! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Juventus ile Galatasaray bu akşam kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Dev maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler Juventus Galatasaray maçı canlı izle seçeneklerini araştırırken, yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek.