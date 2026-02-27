TRT 1 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2026 | TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Gözler Taşacak Bu Deniz’de!

27 Şubat Cuma günü TRT 1 kanalında yayınlanacak programlar netleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, spor müsabakaları ve dizilerle ekrana gelecek kanal, akşam saatlerinde en çok beklenen yapımı Taşacak Bu Deniz ile gündemde.
Taşacak Bu Deniz'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümün yayın saatinde TRT 1 yayın akışında "Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri" yer alıyor.
07.08 İstiklal Marşı
07.10 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.10 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
00.15 Taşacak Bu Deniz
03.00 TEKRAR Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.45 Sahur Bereketi