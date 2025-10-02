TRT 1 yayın akışı 2 Ekim 2025: Bugün TRT 1’de neler var, maç saat kaçta? İşte frekans bilgisi

TRT 1'de sabah kuşağında haber bültenleri ve güncel programlarla güne başlanırken, öğle kuşağında tekrar bölümleri ve kültür programları ekranlara geliyor. Akşam kuşağında ise bugünün yıldızı Fenerbahçe maçı olacak. 2 Ekim Perşembe TRT 1 yayın akışı bugün izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.