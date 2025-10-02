TRT 1 yayın akışı 2 Ekim 2025: Bugün TRT 1’de neler var, maç saat kaçta? İşte frekans bilgisi

TRT 1'de sabah kuşağında haber bültenleri ve güncel programlarla güne başlanırken, öğle kuşağında tekrar bölümleri ve kültür programları ekranlara geliyor. Akşam kuşağında ise bugünün yıldızı Fenerbahçe maçı olacak. 2 Ekim Perşembe TRT 1 yayın akışı bugün izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı bugün saat 19.45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarında sarı lacivertlilerin Avrupa maçı yayımlandıktan sonra aynı ekranda Samsunspor'un Konferans Ligi maçı izlenecek.
İşte, akış:
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Gönül Dağı
18.00 Ana Haber
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Maç Önü
19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.10 Gönül Dağı
04.35 Seksenler
|
ORTAM
|
PLATFORM
|
YAYIN TÜRÜ
|
KAPSAMA
|
FREKANS (MHZ)
|
KANAL SIRA NUMARASI
|
SR
|
FC
|
|
Türksat 4A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
HD
|
Türkiye-Orta Asya
|
11958
|
|
27500
|
5/6
|
|
Türksat 3A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
SD
|
Türkiye-Orta Asya
|
11096
|
|
30000
|
5/6
|
Türksat 2A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
SD
|
Türkiye-Avrupa
|
11919
|
|
24444
|
3/4
|
|
Türksat 3A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
HD
|
Türkiye-Avrupa
|
11054
|
|
30000
|
3/4
|