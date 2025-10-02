Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 yayın akışı 2 Ekim 2025: Bugün TRT 1'de neler var, maç saat kaçta? İşte frekans bilgisi
Giriş Tarihi: 2.10.2025 16:12

TRT 1 yayın akışı UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı başta olmak üzere perşembe ekranlara gelen yayınlar için takip ediliyor. İzleyiciler, gün boyunca hangi dizilerin, filmlerin ve programların yer alacağını merak ediyor. Gündüz ve akşam kuşağı ayrı ayrı değerlendiriliyor. İşte 2 Ekim 2025 TRT 1 yayın akışı ve maç saati:

TRT 1'de sabah kuşağında haber bültenleri ve güncel programlarla güne başlanırken, öğle kuşağında tekrar bölümleri ve kültür programları ekranlara geliyor. Akşam kuşağında ise bugünün yıldızı Fenerbahçe maçı olacak. 2 Ekim Perşembe TRT 1 yayın akışı bugün izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı bugün saat 19.45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarında sarı lacivertlilerin Avrupa maçı yayımlandıktan sonra aynı ekranda Samsunspor'un Konferans Ligi maçı izlenecek.

İşte, akış:

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 2 EKİM 2025


05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Gönül Dağı
18.00 Ana Haber
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Maç Önü
19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.10 Gönül Dağı
04.35 Seksenler

TRT 1 FREKANS

ORTAM

PLATFORM

YAYIN TÜRÜ

KAPSAMA

FREKANS (MHZ)

KANAL SIRA NUMARASI

SR

FC

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Türksat

HD

Türkiye-Orta Asya

11958

27500

5/6

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Türksat

SD

Türkiye-Orta Asya

11096

30000

5/6

Türksat 2A Uydusu (42°E)

Türksat

SD

Türkiye-Avrupa

11919

24444

3/4

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Türksat

HD

Türkiye-Avrupa

11054

30000

3/4

