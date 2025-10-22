TRT 1 yayın akışı 22 Ekim Çarşamba | TRT 1 sinyal yok hatası neden olur, nasıl düzeltilir? İşte çözümü

TRT 1, Galatasaray ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını şifresiz olarak ekrana getiriyor. Ancak bazı izleyiciler "TRT 1 sinyal yok" problemiyle karşılaşabiliyor. Yayın akışı, frekans ayarları ve sinyal sorunlarının çözümüne dair detaylar merak ediliyor. Yayının başlamasına dakikalar kala televizyon başındaki milyonlarca futbolsever kanal bilgilerini ve teknik kontrol ipuçlarını araştırıyor. İşte, TRT 1 yayın akışı 22 Ekim Çarşamba:
22 Ekim Çarşamba günü saat saat TRT1 ekranlarında yayımlanacak programlar ve Galatasaray - Bodo Glimt maçı listede:
05:23 – İstiklal Marşı
05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kod Adı Kırlangıç
07:20 - Taşacak Bu Deniz
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:35 - Teşkilat
18:00 – Ana Haber (Canlı)
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Maç Önü
19:45 - Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 - Maç Sonu
22:30 - Taşacak Bu Deniz
01:45 - Cennetin Çocukları
04:20 - Seksenler
Televizyonda menü kısmından ayarlara girerek kurulum seçeneğinden "TKGS Güncelle" moduna tıklayarak güncelleme başlatabilirsiniz. Sorun bu şekilde çözülmezse "TP Ekle" seçeneğini kullanarak güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekebilir.
İşte, TRT 1'in güncel uydu frekans bilgileri:
|
ORTAM
|
PLATFORM
|
YAYIN TÜRÜ
|
|
FREKANS (MHZ)
|
|
SR
|
FC
|
|
Türksat 4A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
HD
|
|
11958
|
|
27500
|
5/6
|
|
Türksat 3A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
SD
|
|
11096
|
|
30000
|
5/6
|
|
Türksat 2A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
SD
|
|
11919
|
|
24444
|
3/4
|
|
Türksat 3A Uydusu (42°E)
|
Türksat
|
HD
|
|
11054
|
|
30000
|
3/4
|