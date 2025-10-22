Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 yayın akışı 22 Ekim Çarşamba | TRT 1 sinyal yok hatası neden olur, nasıl düzeltilir? İşte çözümü
Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:32

Şampiyonlar Ligi’nde heyecanlı bir akşam bekleniyor. Galatasaray bugün evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşırken, TRT 1 sinyal yok hatası yaşayan izleyiciler yayının frekans ve akış bilgilerini araştırıyor. 22 Ekim 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı, frekans ayarları ve teknik problemler futbolseverlerin gündeminde. İşte, TRT 1 sinyal yok hatası çözümü:

TRT 1, Galatasaray ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını şifresiz olarak ekrana getiriyor. Ancak bazı izleyiciler "TRT 1 sinyal yok" problemiyle karşılaşabiliyor. Yayın akışı, frekans ayarları ve sinyal sorunlarının çözümüne dair detaylar merak ediliyor. Yayının başlamasına dakikalar kala televizyon başındaki milyonlarca futbolsever kanal bilgilerini ve teknik kontrol ipuçlarını araştırıyor. İşte, TRT 1 yayın akışı 22 Ekim Çarşamba:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

22 Ekim Çarşamba günü saat saat TRT1 ekranlarında yayımlanacak programlar ve Galatasaray - Bodo Glimt maçı listede:

05:23 – İstiklal Marşı
05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kod Adı Kırlangıç
07:20 - Taşacak Bu Deniz
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:35 - Teşkilat
18:00 – Ana Haber (Canlı)
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Maç Önü
19:45 - Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 - Maç Sonu
22:30 - Taşacak Bu Deniz
01:45 - Cennetin Çocukları
04:20 - Seksenler

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Yayının tanımlandığı kanalda bazı izleyiciler "TRT 1 sinyal yok" şeklinde hata bildiriyor. Bu tür problemler genellikle frekans ayarlarından kaynaklanabiliyor. İşte hatanın çözümü:

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI ÇÖZÜMÜ

Televizyonda menü kısmından ayarlara girerek kurulum seçeneğinden "TKGS Güncelle" moduna tıklayarak güncelleme başlatabilirsiniz. Sorun bu şekilde çözülmezse "TP Ekle" seçeneğini kullanarak güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekebilir.

İşte, TRT 1'in güncel uydu frekans bilgileri:

ORTAM

PLATFORM

YAYIN TÜRÜ

FREKANS (MHZ)

SR

FC

Türksat 4A Uydusu (42°E)

Türksat

HD

11958

27500

5/6

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Türksat

SD

11096

30000

5/6

Türksat 2A Uydusu (42°E)

Türksat

SD

11919

24444

3/4

Türksat 3A Uydusu (42°E)

Türksat

HD

11054

30000

3/4

