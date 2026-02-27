Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2026 | TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Gözler Taşacak Bu Deniz'de!
Giriş Tarihi: 27.02.2026

Bugün TRT 1 ekranlarında neler var sorusunun cevabı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yayın akışında dikkat çeken programların başında Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümü geliyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar, dizinin takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün neler var?

27 Şubat Cuma günü TRT 1 kanalında yayınlanacak programlar netleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, spor müsabakaları ve dizilerle ekrana gelecek kanal, akşam saatlerinde en çok beklenen yapımı Taşacak Bu Deniz ile gündemde.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümün yayın saatinde TRT 1 yayın akışında "Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri" yer alıyor.

27 ŞUBAT CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.08 İstiklal Marşı

07.10 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.10 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz

03.00 TEKRAR Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.45 Sahur Bereketi

