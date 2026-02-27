TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2026 | TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Gözler Taşacak Bu Deniz’de!

27 Şubat Cuma günü TRT 1 kanalında yayınlanacak programlar netleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, spor müsabakaları ve dizilerle ekrana gelecek kanal, akşam saatlerinde en çok beklenen yapımı Taşacak Bu Deniz ile gündemde.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümün yayın saatinde TRT 1 yayın akışında "Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri" yer alıyor.