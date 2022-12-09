Haberler Yaşam Haberleri TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye, Dünya için şahsiyetli bir mücadele veriyor”
Giriş Tarihi: 9.12.2022 19:58

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye, Dünya için şahsiyetli bir mücadele veriyor”

Bu yıl İstanbul’da 6’ncısı düzenlenen TRT World Forum’un açılış konuşmasında TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Tahıl krizinde koridor açan, esir mübadelesinde güvence olan, Covid-19 salgınında 150’den fazla ülkeye yardım yapan ve 8 milyar insanın her biri için şahsiyetli bir yaşam mücadelesi veren Türkiye, ‘Daha Adil Bir Dünyanın Mümkün’ olduğunu özde, söylemde ve eylemde ortaya koyuyor,” dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye, Dünya için şahsiyetli bir mücadele veriyor”

Bu yıl 9-10 Aralık tarihlerinde "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum 2022'nin açılış konuşmasında, "Daha iyi bir gelecek için mevcut durumu tüm açıklığıyla ortaya koymalı, belirsizlikleri imkana dönüştürme potansiyelini değerlendirmeli ve dünya geleceğini umuda hep birlikte taşımalıyız," açıklamasında bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı,"Yaklaşık kırk ülkeden yüze yakın konuşmacı ve bini aşkın katılımcıyla, önümüzdeki iki gün boyunca gerçekleştirilecek fikir teatilerinin anlamını ve kıymetini bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Bugün Türkiye fikirlere, bakış açılarına ve dünyadaki farklı seslere ev sahipliği yapıyor. Ama bunun da ötesinde, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın yerine barışı, sorunun yerine çözümü koyma ve belirli bir grubun imtiyazı yerine tüm insanların hakkını koruma ilkeleriyle, eylemde de taşın altına elini koymaktan çekinmiyor," İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI SORUNLAR ÇÖZÜLENE KADAR UZLAŞI TEMELİNDE KRİZİ YÖNETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisi ile Türkiye'nin pek çok küresel krizin çözümünde kilit rol oynadığını, tarafları bir araya getirdiğini ve diyalog için güvenli bir liman olduğunu söyleyen Sobacı, gıda krizine dikkat çekti: "Tahıl krizinde koridor açan, esir mübadelesinde güvence olan, Covid-19 salgınında 150'den fazla ülkeye yardım yapan ve 8 milyar insanın her biri için şahsiyetli bir yaşam mücadelesi veren Türkiye, 'Daha Adil Bir Dünyanın Mümkün' olduğunu özde, söylemde ve eylemde ortaya koyuyor. İşte bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası siyaset alanında çözüme ulaşılıncaya dek tüm taraflarla iş birliği ve uzlaşı temelinde bir süreç yönetiyor."

"TRT'nin uluslararası kanalları hakkaniyetle yayın yapıyor"

Küresel sorunların çözümünde medyaya büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Sobacı, Medya kuruluşları, zerreden âleme olayların, ilişkilerin, insanların ve konuların bütününe ayna olmak zorunda olduğunu belirtti. Bunun bir meşguliyet değil, mesuliyet meselesi olduğunun altını çizen Sobacı şu şekilde konuştu:

"Hakkıyla yerine getirilmesi gereken samimi bir hakikat mücadelesidir. Bugün küresel iletişim sistemi içerisinde doğru ve yalanın, gerçek ve yanılsamanın birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. Kimi zaman kasıtlı, kimi zaman farkında olmadan sürdürülen bu karmaşaya karşı koyabilmenin tek bir çaresi var: Filtrelerle değil adil bir vizörden dünyanın tamamına bakabilmek; güçlü-zayıf ayrımı gözetmeksizin hakkaniyet ilkesinden hareketle habercilik ve yayın yapabilmek.

İşte, TRT World ve yabancı dillerdeki tüm uluslararası kanallarımız böyle bir temel vizyonla etki alanlarını genişleterek yollarına devam ediyor."

"TRT AFRİKA, TRT FARSÇA VE TRT İSPANYOLCA DİJİTAL KANALLARI YOLDA"

Uluslararası yayınlarını her geçen gün büyüttüklerini belirten Sobacı konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Bu yıl içerisinde kurduğumuz TRT Fransızca ve TRT Balkan'ın yanı sıra önümüzdeki dönemde TRT Afrika, TRT Farsça ve TRT İspanyolca uluslararası dijital haber kanallarımız da yayın hayatına başlayacak. Elbette, TRT ailesi olarak, yayınlarımızın yanı sıra yıl içerisinde düzenlediğimiz uluslararası pek çok etkinliğimizle, küresel ve bölgesel meselelere odaklanıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, uzun yıllardır tek kaynaktan beslenen ve tek kutuplu yürütülen küresel bilgi akışı ve algı süreçlerine güçlü bir şerh düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken, ülkemize her alanda kazandırdığınız özgüvenden destek alıyoruz. Küresel ölçekte verdiğiniz 'daha adil bir dünya' mücadelesine medya alanında elimizden gelen tüm katkıyı vermek için gayret sarf ediyoruz."

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TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye, Dünya için şahsiyetli bir mücadele veriyor”
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