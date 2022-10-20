TRT Ortak Yapımı “Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” Filminin Ankara Galası Gerçekleşti

TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" filmi, 21 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" filminin ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.

Filmin galasına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRT Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ziyad Varol, Fethi Fahri Kaya ve Mustafa Malkoç, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri, yapımcı Murat Kaya, sanatçı Sura İskenderli, film ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.

"İÇERİKLERİMİZ HEM ÇOCUKLARIN HEM DE EBEVEYNLERİN GÜVENİNİ KAZANDI"

Gecede konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT olarak sevilen çizgi filmleri beyaz perdeye taşımaya devam ettiklerini belirtti. Sadece televizyon ekranlarında değil yayıncılığın her alanında çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Sobacı, "Uzman arkadaşlarımız ve pedagoglar tarafından üretilen içeriklerimizi ekranlara getiren TRT Çocuk kanalımız hem çocuklarımızın beğenisini hem de Türkiye'de tüm ebeveynlerin güvenini kazandı," dedi.

Sobacı, "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz Gökbey"in, serinin ikinci filmi olduğuna işaret ederek, "Aslan Hürkuş serisiyle bir anlamda, bir misyon yüklü sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik çocuklarımızı daha fazla ilgilendirmeye, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Milli teknolojiye destek anlamında çocuklardaki teknoloji sevgisinin, ilgisinin, bilgisinin teşvik edilmesinin Türkiye'nin bu hamlesine en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

"ANİMASYONLARIMIZI YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYORUZ"

"Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz Gökbey"in, bu sene beyaz perdeye aktardıkları 6'ncı animasyon olduğuna dikkati çeken Sobacı, bu filmlerin şu ana kadar 2,5 milyon izleyiciye ulaştığını kaydetti. Sobacı, "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz Gökbey" ile çocukların eğlenirken bilgileneceğini söyleyerek, şunları ekledi:

"Dışa bağımlı bir animasyon sektörünün, geleceğimizi başkalarına bırakmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, özellikle TRT Çocuk kanalımız aracılığıyla animasyon sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de yüzde 80 oranında yerli animasyon oranlarını yakaladık. Bu animasyon çizgi filmlerimizle yerli ve milli karakterlerimizi, kahramanlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Aynı zamanda bu animasyonlarımızı artık yurt dışına ihraç eder hale geldik. Bu başarılar, ilerleyen süreçlerde de tekrar animasyonlara, çizgi filmlere yatırım yapma noktasında daha da cesaretlendiriyor, teşvik ediyor."

"TRT İLE ÇOK GÜZEL BİR YAPIMA İMZA ATTIK"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil filmin vizyona girecek olması nedeniyle duyduğu heyecanı vurgulayarak, "Bir tarafımızda HÜRKUŞ öbür tarafımızda GÖKBEY, TRT ile çok güzel bir yapıma imza attık. İnşallah beğeneceksiniz hayırlı olsun diyorum. Şirketimizin ve TRT'nin böylesi bir projede bir kez daha bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Tüm gençlerimizin buradan alacakları ilhamla ileride yerli ve milli havacılık ekosistemine katkı sunacak mühendisler olmalarını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

SERİNİN İKİNCİ FİLMİNDE MACERA DEVAM EDİYOR

3D animasyon türündeki film, GÖKBEY ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan, arkadaşları ve HÜRKUŞ'un Kapadokya'dan başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden macera dolu serüvenini konu alıyor. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ, helikopter GÖKBEY ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor.

"Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" filmiyle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor. Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır'ın üstlendiği filmin "Hey Daha Daha Nasılsınız?" isimli müziğini ise, son zamanlarda büyük ilgi gören şarkıcı Sura İskenderli seslendiriyor.