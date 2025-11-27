Haberler Yaşam Haberleri TRT SPOR CANLI İZLE | 27 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 13:28

TRT SPOR CANLI İZLE | 27 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı izle!

Spor tutkunlarının yakından takip ettiği TRT Spor, 27 Kasım gününde dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe – Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, kanalın gün boyu sürecek programlarını ve karşılaşmanın başlangıç saatini araştırıyor. İşte, 27 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı izle!

TRT Spor'un 27 Kasım yayın akışı, günün öne çıkan müsabakalarını takip etmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe – Ferencvaros mücadelesini canlı izlemek isteyenler, kanalın maç yayınına dair saat ve program bilgilerini sorguluyor. TRT Spor'un güncel yayın akışını ve canlı maç detayları netleşti.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

10:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

10:15 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

10:25 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

18:00 SPOR MERKEZİ

19:00 MAÇ ÖZEL

20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

22:45 MAÇ ÖZEL

TRT SPOR FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe 27 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Karşılaşma TRT Spor canlı yayınından ekrana gelecek.

Fenerbahçe Ferencvaros maçı TRT Spor'dan canlı ve naklen yayınlanacak. Futbolseverler Fenerbahçe Ferencvaros maçını TRT Spor canlı yayınından izleyebilecek.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

