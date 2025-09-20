TRT SPOR CANLI İZLE HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI: TRT Spor canlı yayın ekranı ile Türkiye – Hollanda voleybol maçı izle şifresiz

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile karşılaşıyor. Tarihi öneme sahip mücadele bugün saat 10.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. "Türkiye – Hollanda voleybol maçı TRT Spor canlı izle" araştırmaları hız kazanırken, voleybolseverler büyük heyecana ortak oluyor. İşte, Türkiye – Hollanda voleybol maçı izle TRT Spor canlı yayın linki.
Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
İşte Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle linki:
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Ay-Yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.