TRT SPOR CANLI İZLE HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI: TRT Spor canlı yayın ekranı ile Türkiye – Hollanda voleybol maçı izle şifresiz

Giriş Tarihi: 20.9.2025 07:23

Dünya Şampiyonası heyecanı TRT Spor ekranlarında yaşanıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün saat 10.30’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Galibiyet halinde tarihe geçecek olan millilerin mücadelesi TRT Spor’dan şifresiz ve canlı yayınlanacak. Sporseverler “TRT Spor canlı izle, Türkiye – Hollanda voleybol maçı” aramalarına yoğunlaştı. İşte, TRT Spor canlı izle ile Dünya Şampiyonası Türkiye – Hollanda voleybol maçı izle linki.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile karşılaşıyor. Tarihi öneme sahip mücadele bugün saat 10.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. "Türkiye – Hollanda voleybol maçı TRT Spor canlı izle" araştırmaları hız kazanırken, voleybolseverler büyük heyecana ortak oluyor. İşte, Türkiye – Hollanda voleybol maçı izle TRT Spor canlı yayın linki.

FİLENİN EFELERİ HOLLANDA KARŞISINDA MÜCADELE EDECEK!

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

İşte Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle linki:

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye - Hollanda voleybol maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

A MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

MİLLETLER LİGİ'NDE YENİLMİŞTİK!

Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Ay-Yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

