Haberler Yaşam Haberleri TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İsveç basketbol maçı TRT Spor canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 6.9.2025 10:04

TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İsveç basketbol maçı TRT Spor canlı yayın ekranında!

12 Dev Adam bugün İsveç ile karşı karşıya geliyor! Çıktığı 5 maçtan zaferle ayrılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finale yükselmek üzere bugün yeniden sahaya iniyor. Mücadelenin yayınlanacağı TRT Spor canlı yayın ekranı şimdiden sporseverler tarafından mercek altına alınıyor. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ile Türkiye - İsveç basketbol maçı izleme linki.

TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İsveç basketbol maçı TRT Spor canlı yayın ekranında!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finali hedefliyor. 12 Dev Adam, bugün EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç'le karşılaşacak. Mücadele TRT Spor canlı yayın ekranından naklen yayınlanacak. İşte, Türkiye - İsveç basketbol maçı yayınını kesintisiz olarak izleyebileceğiniz TRT Spor canlı izle ekranı;

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

Türkiye İsveç maçı canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği Türkiye İsviçre müsabakası, bugün Arena Riga'da saat 12.00'de oynanacak. Milli maç TRT Spor'dan canlı ekranlara gelecek.

ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

EUROBASKET 2025'TE A, B, C VE D GRUBU'NDA YER ALAN TAKIMLAR

A Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya

B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İsveç basketbol maçı TRT Spor canlı yayın ekranında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz