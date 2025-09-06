TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İsveç basketbol maçı TRT Spor canlı yayın ekranında!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finali hedefliyor. 12 Dev Adam, bugün EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç'le karşılaşacak. Mücadele TRT Spor canlı yayın ekranından naklen yayınlanacak. İşte, Türkiye - İsveç basketbol maçı yayınını kesintisiz olarak izleyebileceğiniz TRT Spor canlı izle ekranı;
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE
Türkiye İsveç maçı canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği Türkiye İsviçre müsabakası, bugün Arena Riga'da saat 12.00'de oynanacak. Milli maç TRT Spor'dan canlı ekranlara gelecek.
ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?
Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.
EUROBASKET 2025'TE A, B, C VE D GRUBU'NDA YER ALAN TAKIMLAR
A Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya
B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ
C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek
D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail