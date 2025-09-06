TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İsveç basketbol maçı TRT Spor canlı yayın ekranında!



TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği Türkiye İsviçre müsabakası, bugün Arena Riga'da saat 12.00'de oynanacak. Milli maç TRT Spor'dan canlı ekranlara gelecek.

ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.