TRT SPOR YAYIN AKIŞI | 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor’da mı, saat kaçta?

28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile birlikte günü maçları yakından takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin mücadele edeceği akşamda hangi maç hangi kanalda sorusu yanıt ararken, kanalların yayın akışı da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'da mı, saat kaçta?