Haberler Yaşam Haberleri TRT SPOR YAYIN AKIŞI | 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'da mı, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 18:10

TRT SPOR YAYIN AKIŞI | 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'da mı, saat kaçta?

TRT Spor yayın akışı ile günün maçları yakından takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilsilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ekrana gelecek. Sporseverlerin takip ettiği mücadeleler ile birlikte TRT Spor yayın akışı da gündeme geldi. Peki, 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'da mı, saat kaçta?

TRT SPOR YAYIN AKIŞI | 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor’da mı, saat kaçta?

28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile birlikte günü maçları yakından takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin mücadele edeceği akşamda hangi maç hangi kanalda sorusu yanıt ararken, kanalların yayın akışı da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'da mı, saat kaçta?

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 23:00 oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen şehrinde karşılaşacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

18:00 SPOR MERKEZİ

18:30 MAÇ ÖZEL

20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV


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TRT SPOR YAYIN AKIŞI | 28 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'da mı, saat kaçta?
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