Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:33

Trump’ın “biz vurduk” dediği Kerec B1 köprüsü yeniden inşa ediliyor

ABD-İsrail'in nisan başında Kerec'de hava saldırısı düzenlediği B1 köprüsünde onarım başlarken, yaklaşık 25 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında ağır hasar gören ve Orta Doğu'nun en yüksek köprülerinden biri olan, İran'ın Elburz eyaletindeki Kerec (Karaj) B1 Köprüsü'nün yeniden inşasına başlandı. İran, Tahran ile Karaj arasındaki 400 milyon dolarlık B1 asma köprüsünde çalışmalar start alırken, ABD Başkanı Trump, köprünün imhasının sorumluluğunu üstlenmişti. ABD savaş uçakları tarafından vurulan ve ulaşımda önemli bir noktadaki köprünün tamiri, altyapı açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ONARIMI 25 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Yerel kaynaklara göre, şu an enkaz temizleme çalışması yapılıyor. Tam onarımın yaklaşık 20-25 milyon dolarlık bir maliyetle bir yıldan kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Kerec'i Tahran'a bağlaması amaçlanan köprü geçen ay iki defa bombalanmış, en az 13 kişi ölmüş, en az 95 kişi yaralanmıştı.

