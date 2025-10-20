Trump’ın danışmanı Witkoff İsrail’de: Gündem Gazze’deki ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin ziyaretinden saatler önce İsrail'e ulaştı.

Yerel basındaki habere göre, Witkoff ve Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Görüşmenin ana gündemini ise Gazze'de varılan ateşkes süreci oluşturuyor.