Trump’tan ABD’deki protestolara tepki: George Soros tarafından finanse edildi

İlki haziran ayında düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.