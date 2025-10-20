Trump’tan Ukrayna’ya uyarı: Olduğunuz yerde durun

ABD merkezli The Daily Beast adlı internet sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve Rusya ile savaşını sonlandırması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, Kiev yönetiminin mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
"ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI"
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." dedi.
Önceliğin, çatışmaların derhal durdurulması olduğunu kaydeden Trump, Ukrayna'nın "daha sonra bir şeyler müzakere edebileceğini" savundu.
"HİÇ KİMSE ZELENSKİY'E BASKI YAPMAMALI"
Öte yandan, Polonya Başbakanı Donald Tusk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak tavizleri konusunda hiç kimse Zelenskiy'e baskı yapmamalı." ifadesini kullandı.
Rusya'ya saldırganlığını durdurması için baskı yapılması gerektiğini kaydeden Tusk, yatıştırma politikasının hiçbir zaman adil ve kalıcı barışa giden yolu oluşturmadığını savundu.