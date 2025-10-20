Trump’tan Ukrayna’ya uyarı: Olduğunuz yerde durun

"ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." dedi.

Önceliğin, çatışmaların derhal durdurulması olduğunu kaydeden Trump, Ukrayna'nın "daha sonra bir şeyler müzakere edebileceğini" savundu.