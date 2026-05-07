TSK tarafından yapımı tamamlanan köprüden geçişler başladı

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonrası kapanan kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Zap Suyu'nun karşı tarafında oluşturduğu alternatif servis yolundaki çalışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan panel köprü tamamlandı. Malatya İstihkam Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından 4 gün önce TIR'larla bölgeye getirilen köprü malzemeleri vinçlerle indirilip, montajlandı.
İş makineleri ve vinç desteğiyle taşınan panellerin Zap Suyu'nun 2 yakasına yerleştirilmesi için ekipler yoğun mesai harcadı. İstihkam Tugay'ında görevli 55 askeri personelin 4 metre genişliğinde ve 39 metre uzunluğunda inşa ettiği ve ağır tonajlı araç geçişine de uygun olan panel köprüde ilk araç geçişleri gerçekleşti.
Köprüye, 'Kaan Köprüsü' ismi verildi.