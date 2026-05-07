TSK tarafından yapımı tamamlanan köprüden geçişler başladı

İş makineleri ve vinç desteğiyle taşınan panellerin Zap Suyu'nun 2 yakasına yerleştirilmesi için ekipler yoğun mesai harcadı. İstihkam Tugay'ında görevli 55 askeri personelin 4 metre genişliğinde ve 39 metre uzunluğunda inşa ettiği ve ağır tonajlı araç geçişine de uygun olan panel köprüde ilk araç geçişleri gerçekleşti.

Köprüye, 'Kaan Köprüsü' ismi verildi.

