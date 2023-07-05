Tsubasa Karakterleri - Kaptan Tsubasa Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Futbol oynamayı seven bir çocuk ile takımının başından geçen maceraları anlatan bir anime olan Tsubasa karakterleri kimdir diye soranlar olabilir. Kaptan Tsubasa karakterleri içinde en göze çarpanları, Ken Wakashimazu, Jun Misugi, Shun Nitta ve Hikaru Matsuyama gibi isimlerdir. Tsubasa takımı kadrosu, futbol konusunda yetenekli ortaokul öğrencilerinden meydana gelir. İşte Tsubasa'daki karakterler hakkında detaylar…

Tsubasa Karakterleri Kimdir?

Kaptan Tsubasa, Japon manga sanatçısı ve karikatürist olan Yoichi Takahashi tarafından 1981 yılında ortaya çıkarılmıştır. Bir manga serisidir, ancak daha sonra anime olarak yayınlanmıştır. Tsubasa Ozara isimli bir ortaokul öğrencisinin futbol takımına alınması ile başlayan olaylar anlatılır. Nankatsu'da yaşayan ve aynı isimli okula giden Tsubasa, burada Genzo Wakabayashi'ye rakip olur. Aynı zamanda yeni arkadaşlar edinir ve onlarla birlikte takımının Ulusal Turnuva'da başarılı olması için çalışır. Kaptan Tsubasa'nın ana karakterleri arasında ise şu isimler yer alır:

Tsubasa Ozara: Takımın en yetenekli oyuncusudur ve son derece iyi huylu bir çocuktur. Bundan dolayı çevresi tarafından sevilir. Takımın kaptanı olan Wakabayashi'nin en güçlü rakibidir. Onun olmadığı zamanlarda kaptanlık görevini üstlenir. Değişik şut çekme teknikleri ile herkesi kendine hayran bırakır. Başarıları sayesinde milli takıma girmiş ve herkesin tanıdığı çok ünlü bir futbolcu olmuştur.

Kojira Hyuga: O da tıpkı Tsubasa gibi oldukça yetenekli bir futbol oyuncusudur. Bu yüzden Meiwa futbol takımının kaptanı olmuştur. Babasını küçük yaşta kaybetmesinden ve yaşadıklarından dolayı biraz sert bir karakterdir. İnsanların "kötü çocuk" olarak tanımladığı Kojira, takımdakiler için tehlikeli bir rakiptir. Sert bir stili olduğu için oyun sırasında diğer oyuncuları sürekli sakatlar. Kendisi Tsubasa'nın da en büyük rakibidir.

Jun Misugi: Orta saha oyuncusudur ve ayrıca koçluk yapar. Stratejik düşünebilme ve rakip takımı iyi gözlemleme yeteneği sayesinde ona Futbolun Prensi denir.

Ken Wakashimazu: Geçmişte karatecilik yapmış bir kalecidir. Tıpkı Tsubasa gibi Wakabayashi ile sürekli bir rekabet halindedir. Karate Keeper olarak da bilinir ve Hyuga ile yakın arkadaştır.

Genzo Wakabayashi: Neredeyse hiç gol yemeyen bir kalecidir. Serinin sonunda Bayern Münih'te oynayan Karl Heinz Schneider'a karşı zafer kazanmıştır. Ciddi olması ve diğerlerine karşı takındığı tavır nedeniyle saygı gören bir oyuncudur. Onun en büyük hedefi, dünyanın en iyi ve en ünlü kalecisi olmaktır.

Taro Misaki: Tsubasa'nın en yakın arkadaşı olan orta saha oyuncusudur. Çevreleri tarafından "Altın İkili" olarak bilinirler. Misaki, babasının mesleği nedeniyle Japonya'daki birçok yeri gezip görme şansı bulmuştur. Sevecen ve samimi tavırları sayesinde sevilen bir karakterdir.

Shun Nitta: Hızıyla ünlü bir forvettir. Bu özelliği, onun başarılı olmasını ve herkes tarafından saygı duyulan bir oyuncu olmasını sağlamıştır. Ara sıra agresif tavırlar sergilese de çoğu kişi tarafından sevilir. Futbolun yanı sıra karateye de ilgi duyar.

Hikaru Matsuyama: Beyaz bandanası ile ünlüdür ve Furano'nun takım kaptanıdır. Kartal Şutu (Eagle Shoot) adını verdiği ünlü bir şut tekniğine sahiptir. İyi bir futbolcu olmasından dolayı Japonya milli takımına girmiş ve ön libero olarak görev almıştır.