Tuana İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Tuana TDK Sözlükte Ne Demek?

Tuana ismi hem kız hem de erkek çocuklarına konulması sebebi ve buna ek olarak nadir isimlerden bir tanesi olması sebebi ile oldukça araştırılan isimlerden bir tanesi. Araştırılan bu ismin en bilinen anlamı "cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası" şeklinde karşımıza çıkar. Bu ismin kökeni ise Farsça diline dayanmaktadır.

TUANA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Tuana ismi son dönemlerde karşımıza çıkan popüler isimlerden bir tanesidir. Bu isim hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına koyulabilmektedir. Bu isim hem güzel söylenmesi hem de modern olması nedeni ile sık sık tercih edilmektedir. Bu ismin birkaç farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası, Niğde ilinin Bor ilçesine bağlı olan "Tuana" isimli belde, Ay ışığı (bazı İngilizce kaynaklarda Tuana isminin anlamı), Abrojin dilinde Mızrak.

TUANA İSMİ KUR'AN-I KERİM İÇERİSİNDE YER ALIYOR MU?

Tuana ismi hem kız hem de erkek çocuklarda kullanılabilmesi nedeni ile oldukça sık araştırılan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tuana ismi ile ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Tuana ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakar bu ismin Kur'an içerisinde yer almaması bu ismin caiz olmadığı anlamına gelmez. Bu ismin çocuklara verilmesinde dinen bir mahsur görülmemektedir.

TUANA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Tuana ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin kökeninin neresi olduğudur. Bu isminin kökeni Farsça'dan gelmektedir. Bu isim Türk toplumları ile Fars toplumlarının kaynaşması sonucu Türkçe diline geçmiştir.

TUANA NE DEMEK?

Tuana isminin birden çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde sıralanabilir.