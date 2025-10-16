Tuana’nın hayalini Kızılay gerçekleştirdi

Erzurum'da, geçen şubatta kemik kanseri teşhisi konulan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Tuana Karslı, tedavisi nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. 4 ay önce ilk kemoterapisini alan ve 22 Ağustos'ta ameliyat olan Tuana'ya tedavi sürecindeki en büyük desteği ise Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri verdi. Gönüllülerin son ziyaretinde "balon uçurmak" isteyen Tuana için harekete geçildi. 550 öğrenci, ellerindeki Türk Kızılay logolu balonları gökyüzüne bırakarak Tuana'nın hayaline ortak oldu. Tuana, "Balonlar havada aynı yıldızlar gibi uçtu" derken, anne Cemile Yakut ise "Yaşadığımız süreç çok yorucu ama böyle girişimler olumlu katkı sağlıyor" dedi.