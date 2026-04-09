Tuana’ya erkek arkadaşından "olayların dışında dur" uyarısı! Baba oğlunu, oğlu Tuana’yı uyarmış

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Soruşturmayı derinleştiren Görele Cumhuriyet Başsavcılığı Tuana'nın erkek arkadaşı Dağhan Batın Cebeci'nin ifadesini aldı. Görelespor U18 futbol takımı oyuncusu olan Dağhan Batın Cebeci, "Benim kız arkadaşımdı" dediği Tuana ile taciz olayından sonra ilişkilerinin geliştiğini ve daha yakın hissettiklerini ifade etti.

"TUANA'YA OLAYLARIN DIŞINDA KALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

9 Nisan 2026 tarihinde Başsavcılığa verdiği ifadesinde Dağhan, "Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim." dedi.

OĞLUM KENDİNİ TEHLİKEYE ATMA

Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan Dağhan'ın ifadesindeki şu detaylar dikkati çekti: "Babam Murat Cebecinin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana 'Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma' şeklinde söylemişti."

SEVGİLİSİ TUANA'YA ÇARPAN ŞAHSI TANIYOR

İfadedeki çarpıcı bir detay da Tuana'nın erkek arkadaşının Tuana'nın ölümüne sebep olan kazayı yapan şahsı tanıyor olması oldu. Cebeci: "Tuana Elif Gülüşan bizim ilişkimiz boyunca özellikle son zamanlarda bana olağan dışı bir durumdan bahsetmedi. Adem Hasbaş ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum. Ben ismini daha önce Tuana Elif Gülüşan'dan hiç duymamıştım. Tanıştıklarını düşünmüyorum. Ben de Adem Hasbas' sadece selam verecek kadar tanırım. Olay günü Tuana Elif Gülüşan'ın neden sahile gitmek istediği konusunda hiç bir fikrim yoktur" ifadelerini kullandı.