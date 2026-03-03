Tuba öğretmeni öldürüp intihar süsü vermişti: Cani annenin cezası belli oldu!

'KEŞKE OLMASAYDI'

Sultan Günaydın'ın Avukatı Kaan Berk Aydın, "Maktül müvekkilimi ölüm tehditlerinde bulunmuş, müvekkilim balkonda yatmak zorunda kalmış. Kış ayında bile balkonda kalmış. Müvekkilim kendisine yönelik saldırıdan korkarak olayı gerçekleştirmiş. Müvekkilim hakkında meşrumüdafa uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Sultan Günaydın son savunmasında, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum. Pişmanım. Keşke olmasaydı. Her şeyden özür diliyorum" diye konuştu.

Samsun'da kızını öldürüp intihar süsü veren anneye müebbet ceza | Video

Mahkeme heyeti Sultan Günaydın'ı kızı öldürmek suçundan hiç bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hakinin devamına karar verdi.