TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANI 2025: TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TÜBİTAK, BİLGEM, MAM, RUTE, SAGE, TÜSSİDE, UME, UZAY ve ULAKBİM birimlerinde çalışacak 318 proje personeli alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK 2025 personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
TÜBİTAK personel alım başvuruları 2025 yılı için başladı. Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor ve son tarih 6 Ekim olarak belirlendi.
Alınacak personel TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.