TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANI 2025: TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TÜBİTAK, 2025 yılında Ankara ve Kocaeli’de görevlendirmek üzere 318 proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapacak. Başvuru için yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans programlarında 3. veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Alım, bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, yapay zeka, veri bilimi, endüstri mühendisliği, malzeme ve kimya gibi mühendislik ve fen alanlarını kapsıyor. Peki TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alım başvuruları 2025 yılı için başladı. Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor ve son tarih 6 Ekim olarak belirlendi.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK personel alımına başvurmayı düşünen adaylar, gerekli şartlar, başvuru süreci ve diğer tüm detayları kurumun resmi internet sitesi (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) inceleyebilirler.

Alınacak personel TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.

