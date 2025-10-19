Tufan Erhürman kimdir, nereli, kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulunmuştu? İşte KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın hayatı ve kariyeri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. Peki, Tufan Erhürman kimdir ve hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?
1970 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Tufan Erhürman, 1988 yılında Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu ve okul kaptanlığı görevini de üstlendi. 1992'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Erhürman, Ankara Üniversitesi'nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle hukuk doktoru unvanını aldı.
T.C. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonları'nda üye olarak görev yaptı. 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültelerinde akademik çalışmalarını sürdürdü ve DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2005 yılında ise KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Müzakere Heyeti ve Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarında aktif rol aldı.
SİYASİ KARİYERİ
Tufan Erhürman, 2013 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti unvanını aldı. Sosyal yaşamı, kültür ve edebiyata yakınlığıyla dikkat çeken Erhürman, spor ve halk danslarıyla da ilgileniyor. Üçü roman olmak üzere yayımlanmış toplam 14 kitabı bulunuyor.
2015 yılında CTP Genel Sekreterliği görevine getirilen Erhürman, 2016 yılında CTP 26. Olağan Kurultayı'nda partinin Genel Başkanı seçildi. 2018 yılında CTP-HP-TDP-DP iş birliğiyle kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nde Başbakanlık görevini üstlendi. 2025 yılında ise Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.