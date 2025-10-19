Tufan Erhürman kimdir, nereli, kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulunmuştu? İşte KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın hayatı ve kariyeri

SİYASİ KARİYERİ

Tufan Erhürman, 2013 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti unvanını aldı. Sosyal yaşamı, kültür ve edebiyata yakınlığıyla dikkat çeken Erhürman, spor ve halk danslarıyla da ilgileniyor. Üçü roman olmak üzere yayımlanmış toplam 14 kitabı bulunuyor.

2015 yılında CTP Genel Sekreterliği görevine getirilen Erhürman, 2016 yılında CTP 26. Olağan Kurultayı'nda partinin Genel Başkanı seçildi. 2018 yılında CTP-HP-TDP-DP iş birliğiyle kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nde Başbakanlık görevini üstlendi. 2025 yılında ise Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.