Tüfekle fotoğraf çekilirken arkadaşını öldürdü

Maltepe'de, 15 yaşındaki M.A.Y.'nin fotoğraf çektirmek için eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun 16 yaşındaki arkadaşı Berat Işık, vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay dün saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekilmek isteyen M.A.Y. isimli çocuk, tüfeği eline aldı. Çocuk poz verdiği sırada tüfek kazara ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ruhsatsız tüfeğin sahibi olan galeri sahibi C.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.