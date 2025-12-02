Cemil Tugay görevden aldığı bürokratı 27 gün sonra başka göreve atadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şaşırtmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana verdiği tartışmalı kararlarla kafa karıştıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ses getirecek yeni bir tartışmalı karara daha imza attı.

5 KASIM'DA GÖREVDEN ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 5 Kasım'da Sayıştay'ın yayınladığı 2024 yılı denetim raporlarını gerekçe göstererek İzenerji Genel Müdürü Dilek Yaylalar Aras'ı görevden aldı. Aras'ın yerine İztarım Genel Müdürü Öztürk Kurt getirildi.

İzenerji Eski Genel Müdürü Dilek Yaylalar Aras

SAYIŞTAY RAPORUNU İŞARET ETMİŞTİ

Tugay, o süreçte görevden almaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görevden alma sebeplerinden bir tanesi Sayıştay raporları ancak başka sebeplerin de olduğunu söyleyebilirim" dedi.

1 AY BİLE SÜRMEDİ

Aynı Tugay 5 Kasım'da görevden aldığı Aras'ı çok değil 27 gün sonra belediye şirketi İzelman kadrosunda Şirketler Koordinatör yardımcısı olarak atadı.

İZBB Başkanı Cemil Tugay

BAŞKA SEBEPLER DE VAR DEMİŞTİ AMA…

Başkan Tugay'ın 'başka sebepler de var' diyerek 5 Kasım'da görevden aldığı Aras'ı çok değil 1 ay bile dolmadan yeni göreve ataması bu kadar da olmaz dedirtti.

RAPORDA NELER VARDI?

Dilek Aras'ın İzelman Genel Müdür Vekilliği görevinden alınmasında Sayıştay'ın şirketin 2024 yılındaki iş ve işlemlerinin yer aldığı denetim raporu etkili olmuştu. İzenerji'deki birçok usulsüzlüğün yer aldığı raporda en dikkat çeken konulardan birisi ise şirkete yapılan siber saldırı olmuştu. Sayıştay, bilgisayar korsanlarının yaptıkları siber saldırı sonucunda şirket sırları ile şirket bünyesinde çalışan 16 bin 222 personelin kişisel verilerinin çalındığını ortaya çıkarmıştı.