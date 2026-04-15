Cemil Tugay’ın yalanını denetim komisyonu ortaya çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Denetim Komisyonunun hazırladığı rapor İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın yalanını ortaya çıkardı. Cemil Tugay'ın geçmişte meclis toplantısında "Sahne dekorlarını İZBB'nin park bahçeler Daire Başkanlığına bağlı marangoz atölyesindeki ekipler yaptı. Dekor için ücret ödenmedi" dediği Cadı Kazanı isimli tiyatro oyununun sahne dekorları için belediyenin kasasından doğrudan temin yöntemiyle KDV dahil 3 milyon 47 bin lira para çıktığı belirlendi. AK Partili Denetim Komisyonu üyesi Nail Kocabaş, şerh düştüğü raporda Başkan Tugay'ın yanıltıcı beyanla kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini belirtti.

BEYANLA BELGELER UYUMLU DEĞİL

Raporda ayrıca, "Cadı Kazanı" oyununun sahne üretimine ilişkin olarak belediye başkanı tarafından mecliste yapılan beyan ile ihale ve harcama belgeleri arasında açık bir uyumsuzluk bulunduğu; bu uyumsuzluğun kamu harcamasının niteliğine ilişkin gerçeğin eksik veya farklı yansıtılmasına neden olduğu; bu yönüyle durumun mali saydamlık, hesap verebilirlik ve doğru bilgilendirme ilkeleri açısından yanıltıcı beyan niteliği taşıyan bir zafiyet oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MELTEM CUMBUL RAPORA GİRDİ

Öte yandan raporda Şehir Tiyatroları bünyesinde gerçekleştirilen sanatçı ödemeleri ve konaklama giderlerine ilişkin çarpıcı bulgular yer aldı. AK Partili Kocabaş, ünlü sanatçı Meltem Cumbul'un da isminin geçtiği dosyada, ödemeler ile hizmetler arasındaki ilişkinin "denetlenemez" boyutta olduğuna dikkat çekti. Meltem Cumbul adına kesilmiş, Ekim ve Kasım 2025 tarihlerine ait çok sayıda konaklama faturası çıktığı rapora yazıldı.

40 ADETLİK HİZMET HANGİ SANATÇILARA DAĞITILDI

Raporda, "Meltem Cumbul'a ait hizmetin hangi hakedişle tamamlandığı, 40 adetlik hizmetin hangi sanatçılara dağıtıldığı ve konaklama giderlerinin hangi döneme karşılık geldiği dosya üzerinden tespit edilememektedir" denildi.

BİTİRİLEMEYEN YAYA GEÇİDİNDE MİLYONLUK ZARAR

Rapora giren bir diğer proje ise "Yeni Girne Pazaryeri Yaya Üst Geçidi" projesi oldu. Projenin yapım süresinin neredeyse yarı yarıya uzadığına dikkat çekilen raporda bu gecikmenin kamu bütçesine milyonluk ek yük getirdiği ifade edildi.

10 AYLIK GECİKME

Raporda yer alan bilgilere göre firma ile imzalanan sözleşme uyarınca işin 25 Haziran 2025'te bitmesi gerekirken halen daha tamamlanmadığı ifade edildi. Süre uzatımı nedeniyle yükleniciye ödenen toplam fiyat farkının ise 1 milyon 850 bin 964 lira 67 kuruşa ulaştığı belirtildi.